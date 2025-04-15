ABD'de martta ithalat fiyatları düşerken, ihracat fiyatları değişmedi
ABD'de ithalat fiyat endeksi martta aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, ihracat fiyat endeksi değişim kaydetmedi.
Washington
ABD Çalışma Bakanlığı, mart ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endeksi verilerini açıkladı.
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Buna göre, ithalat fiyat endeksi, martta yüzde 0,1 azaldı. Bu, Eylül 2024'ten bu yana kaydedilen aylık bazdaki ilk düşüş oldu.
Piyasa beklentisi, ithalat fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 0,1 artması yönündeydi. Endeks, şubatta yüzde 0,2 artmıştı.
İthalat fiyat endeksi, martta geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 0,9 arttı.
İhracat fiyat endeksi ise martta aylık bazda değişim göstermedi. Söz konusu dönemde ihracat fiyat endeksinin yüzde 0,1 artması öngörülüyordu. İhracat fiyat endeksi, şubat ayında yüzde 0,5 artmıştı.
Endeks, martta geçen senenin aynı ayına göre de yüzde 2,4 yükseldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.