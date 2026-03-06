60 saniyede ekonomide bugün (06 Mart 2026)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank’ın katkılarıyla...
Ankara
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
✈️4 Türk hava yolu şirketinden 5 ülkeyle ilgili karar— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) March 6, 2026
📝Ticaret Bakanlığı iki ayda 9,3 milyon ürün denetledi
📈ABD'de şubat ayı işsizlik oranı belli oldu
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/hXGIhM3ra2