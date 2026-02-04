60 saniyede ekonomide bugün (04 Şubat 2026)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank’ın katkılarıyla…
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
💰 Bakan Şimşek’ten doğrudan yabancı yatırım açıklaması— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) February 4, 2026
🏗️ Deprem bölgesine sağlanan dış finansman 8,7 milyar dolar
📉 Avro Bölgesi’nde ocak ayı enflasyonu belli oldu
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/diNvEEyZcN