Dolar
43.49
Euro
51.45
Altın
4,733.71
ETH/USDT
2,343.20
BTC/USDT
78,321.00
BIST 100
13,691.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Esenler'de metronun raydan çıkması nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor.- VTR -
logo
Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (02 Şubat 2026)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank’ın katkılarıyla...

02.02.2026 - Güncelleme : 02.02.2026
60 saniyede ekonomide bugün (02 Şubat 2026)

Ankara
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Esenler'de raydan çıkan metro nedeniyle yolcular tahliye edildi
Büyük Menderes Nehri yağmur sularıyla güçlendi
Savunma ve havacılık sanayi yıla ihracat rekoruyla başladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yayınları, yeni web sayfasıyla erişime açıldı
Asrın Felaketi'nin 3'üncü yılında deprem şehitleri "Türkiye'min Gücüne Bak" temalı törenle anılacak
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

60 saniyede ekonomide bugün (02 Şubat 2026)

60 saniyede ekonomide bugün (02 Şubat 2026)

60 saniyede ekonomide bugün (30 Ocak 2026)

60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün ((28 Ocak 2026)

60 saniyede ekonomide bugün ((28 Ocak 2026)

60 saniyede ekonomide bugün (27 Ocak 2026)

60 saniyede ekonomide bugün (27 Ocak 2026)
60 saniyede ekonomide bugün (26 Ocak 2026)

60 saniyede ekonomide bugün (26 Ocak 2026)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet