60 saniyede ekonomide bugün (02 Şubat 2026)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank’ın katkılarıyla...
Ankara
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
📝Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) February 2, 2026
🗣️Ocak ayı dış ticaret verileri açıklandı
💶Avro Bölgesi’nde imalat sanayi PMI ocakta arttı
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/Cwi9fCwnAt