Dolar
43.48
Euro
51.39
Altın
4,941.02
ETH/USDT
2,285.90
BTC/USDT
77,454.00
BIST 100
13,875.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.
logo
Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (03 Şubat 2026)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank’ın katkılarıyla...

03.02.2026 - Güncelleme : 03.02.2026
60 saniyede ekonomide bugün (03 Şubat 2026)

Ankara
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Işıkhan, "Sağlık Politikaları ve Finansmanı İşbirliği Protokolü" imza töreninde konuştu
Yurtta perşembe gününden itibaren yeni yağışlı sistem etkili olacak
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan, Şanlıurfa'daki kuyumcu soygununa ilişkin paylaşım
Çukurova'dan ilham alan Togg'un "Seyhan" rengi Adana'da sergilendi
"ASSAN Group" soruşturmasında 5 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

60 saniyede ekonomide bugün (03 Şubat 2026)

60 saniyede ekonomide bugün (03 Şubat 2026)

60 saniyede ekonomide bugün (02 Şubat 2026)

60 saniyede ekonomide bugün (30 Ocak 2026)

60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün
60 saniyede ekonomide bugün ((28 Ocak 2026)

60 saniyede ekonomide bugün ((28 Ocak 2026)

60 saniyede ekonomide bugün (27 Ocak 2026)

60 saniyede ekonomide bugün (27 Ocak 2026)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet