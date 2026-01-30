60 saniyede ekonomide bugün (30 Ocak 2026)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank’ın katkılarıyla...
Ankara
🛣️Türkiye'nin bölünmüş yol uzunluğu 30 bin kilometreyi aştı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) January 30, 2026
🏖️Turizm gelirlerinde yeni rekor 65,2 milyar dolar
🇪🇺Avro Bölgesi son çeyrekte beklentilerin üzerinde büyüdü
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/f1zSnqU5rd