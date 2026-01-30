Dolar
Ekonomi

ABD'de üretici enflasyonu geçen yıl aralıkta beklentileri aştı

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda yüzde 3 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

30.01.2026 - Güncelleme : 30.01.2026
ABD'de üretici enflasyonu geçen yıl aralıkta beklentileri aştı

Washington

ABD Çalışma Bakanlığı, Aralık 2025'e ilişkin ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, ÜFE geçen yıl aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 arttı.

Piyasa beklentileri üretici enflasyonunun geçen yıl kasımda olduğu gibi aylık bazda yüzde 0,2 olması yönündeydi.

ÜFE geçen yıl aralıkta yıllık bazda ise yüzde 3 yükseldi.

Piyasa beklentileri üretici enflasyonunun yıllık bazda yüzde 2,7 olması yönündeydi. ÜFE, geçen yıl kasımda da yüzde 3 artmıştı.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE ise geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 0,7, yıllık bazda yüzde 3,3 arttı.

Piyasa beklentileri, çekirdek üretici enflasyonunun aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,9 olması yönündeydi.

Çekirdek ÜFE, geçen yıl kasımda aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 3,1 yükselmişti.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor.

ABD Merkez Bankası, ÜFE dahil tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

