Dünya

NYT: İran, Haziran 2025'teki çatışmalardan beri nükleer programını büyük ölçüde ilerletmedi

İran'ın, Haziran 2025'teki çatışmalardan bu yana nükleer programını yeniden yapılandırma konusunda kayda değer ilerleme kaydettiğine dair "sınırlı göstergelerin" bulunduğu ileri sürüldü.

Damla Delialioğlu  | 30.01.2026 - Güncelleme : 30.01.2026
Ankara

New York Times (NYT) gazetesi, ABD'li ve Avrupalı yetkililerin yanı sıra İran'ın nükleer programını denetleyen bağımsız gruplarla yaptığı röportajlardan analiz derledi.

Bu analize göre Tahran yönetimi, 13 Haziran'da İsrail'in saldırılarıyla alevlenen çatışmalardan bu yana nükleer programını büyük ölçüde ilerletmedi.

Bu bağlamda, Tahran'ın son 6 ayda nükleer yakıt zenginleştirme ve nükleer savaş başlığı geliştirme kapasitesini yeniden inşa etme yolunda önemli adımlar attığına dair "sınırlı göstergelerin bulunduğu" öne sürüldü.

İstihbarat kurumlarının, çatışmalar süresince vurulan Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisteki zenginleştirilmiş uranyumun "halen gömülü ve bakir" olduğunu, böylelikle İran'ın hızlı şekilde nükleer silah üretmesinin mümkün olmadığını düşündükleri iddia edildi.

Buna rağmen Tahran'ın, Natanz ve İsfahan yakınlarındaki nükleer tesislerde kazı çalışmalarını artırdığı ileri sürüldü.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray ve Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından ortaklaşa hazırlanan İran'a olası saldırı seçenekleri konusunda bilgilendirildiği iddia edilmişti.

Bu seçeneklerin arasında İran yönetimi ile Devrim Muhafızları Ordusu'na ait tesislerin hedef alınacağı geniş çaplı bombardımanı içeren "büyük planın" da yer aldığı öne sürülmüştü.

İran'a yönelik "Gece Yarısı Çekici" Operasyonu

İsrail, İran ile ABD arasında nükleer müzakere süreci devam ederken 13 Haziran 2025'te İran'ın çeşitli kentlerinde nükleer ve askeri tesisler ile sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar başlatmıştı.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran 2025'te İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine, sadece ABD'nin elinde bulunan ve "sığınak delici" bombalarla "Gece Yarısı Çekici" adını verdiği operasyonla saldırılar düzenlemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, saldırıları "büyük başarı" şeklinde nitelerken medyaya sızan ilk hasar değerlendirme raporunda saldırıların İran'ın nükleer programını "yok etmediği" sadece "birkaç ay gerilettiği" öne sürülmüştü.

Trump yönetimi, ABD basınındaki haberlere sert tepki vermiş, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Pentagon sızma hakkında soruşturma başlattığını duyurmuştu.

