Suriye: İsrail'le güvenlik görüşmeleri, haklarımızdan vazgeçtiğimiz anlamına gelmez

Suriye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi İbrahim Olabi, İsrail'le yürütülen güvenlik görüşmelerinin Suriye halkının haklarından feragat edildiği anlamına gelmediğini vurguladı.

Saber Ghanem Ibrahım Eıd, Ömer Erdem  | 30.01.2026 - Güncelleme : 30.01.2026
Suriye: İsrail'le güvenlik görüşmeleri, haklarımızdan vazgeçtiğimiz anlamına gelmez Islam Doğru

İstanbul

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre Olabi, BM Güvenlik Konseyi'nin Orta Doğu'daki son gelişmeleri ele aldığı oturumda yaptığı konuşmada, İsrail'in güvenlik başlığı altında Suriye ile temas kurmasının, Suriye'nin egemenlik haklarından vazgeçtiği şeklinde yorumlanamayacağını söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İsrail'in, Suriye toplumunun farklı kesimlerini birbirine karşı kışkırtmaya yönelik "asılsız söylemler" kullandığını belirten Olabi, Suriye halkının bu girişimlerin farkında olduğunu ifade etti.

Olabi, İsrail'in sınırlar, güvenlik duvarları ve tehdit algılarına ilişkin yaklaşımının gerçekçi olmadığını dile getirerek, Golan Tepeleri'nin Suriye toprağı olduğunu ve askeri kontrolün egemenlik anlamına gelmeyeceğini kaydetti.

Suriye'nin, İsrail güçlerinin 8 Ocak 2024'ten bu yana ayrıştırma bölgesindeki "gayrimeşru varlığına" son verilmesi çağrısını yinelediğini belirten Olabi, bölgede görev yapan BM'nin Golan Tepeleri'ndeki Ateşkes Gözlem Gücü (UNDOF) ile Golan Gözlemcileri ekibinin, İsrail ihlallerini tarafsız bir BM tanığı olarak izleyip raporlamasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

