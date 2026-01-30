Dolar
Gündem

Samsun'da yükümlüler sömestir tatilinde okulu eğitim öğretime hazırladı

Samsun'da yükümlüler, sömestir tatilinde Canik ilçesindeki Hasköy Ortaokulunu boyayıp çevre düzenlemesini yaparak eğitim öğretime hazır hale getirdi.

Veysel Altun  | 30.01.2026 - Güncelleme : 30.01.2026
Samsun'da yükümlüler sömestir tatilinde okulu eğitim öğretime hazırladı Fotoğraf: Veysel Altun/AA

Samsun

Samsun Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Canik Halk Eğitimi Merkezi arasında yapılan işbirliği çerçevesinde, yükümlülerin kamu yararına ücretsiz çalışma yükümlülüğünü yerine getirmesi sağlanıyor.

Bu kapsamda Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün takibindeki 7 yükümlüye, Canik Halk Eğitimi Merkezi'nde görevli inşaat teknolojisi öğretmeni Tahsin Dede tarafından boyacılık eğitimi verildi.

Yükümlüler, daha sonra Hasköy Ortaokulunu boyayıp çevresini 7 günde temizleyerek, sömestir tatilinin ardından öğrenciler için okulu hazır hale getirdi.

Samsun Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Ofluoğlu, AA muhabirine, denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlülerin kamuya ait mekanlarda boya, temizlik ve tadilat işlemi gerçekleştirdiğini söyledi.

Kentte denetimli serbestlik hizmetlerini etkin şekilde kullandıklarını belirten Ofluoğlu, "Samsun özelinde kamuya yararlı ücretsiz çalıştırma kapsamında 2019 yılından itibaren 'Emeğimiz Eğitim İçin Projesi' kapsamında 150'ye yakın eğitim kurumunun boyasını, temizliğini, bakımını, tadilatını, onarımını yükümlülerimiz eliyle ücretsiz şekilde gerçekleştirmiş olduk." dedi.

Yükümlülerin disiplin ve mesai alışkanlığı kazanmaları amaçlanıyor

Okulların yanı sıra kurum ve kuruluş binalarının da boya ve onarımlarında denetimli serbestlik olarak faaliyet gösterdiklerini aktaran Ofluoğlu, "Gençlik ve Spor Müdürlüğünün kuruluşları, İlkadım Gençlik Merkezi, sporcu fabrikası, okçuluk tesisleri gibi alanların, Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı kütüphanelerin, İl Halk Kütüphanesinin ve birçok kamu kurum ve kuruluşunun bakımını yükümlülerimiz eliyle ücretsiz şekilde gerçekleştirmiş oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Denetimli serbestlikle yükümlülerin disiplin sahibi olmalarını ve mesai alışkanlığı kazanmalarını hedeflediklerini vurgulayan Ofluoğlu, topluma kazandırılmalarını ve uyum sağlamalarını, devamında toplumun ve mağdurların suçtan korunmasını amaçladıklarını kaydetti.

İnşaat teknolojisi öğretmeni Tahsin Dede ise yapılan protokolle yükümlülere meslek edindirdiklerini dile getirerek, "Kamu kurum ve kuruluşlarının boya işlerini, yeri geldiğinde tadilat ve tamirat işlerini yapıyoruz. Bu kapsamda geçen seneden beri neredeyse 25 bin metrekare alan boyadık. Bugün de sömestir tatili olması münasebetiyle bu okulumuzun boya işlerini bitirdik." diye konuştu.

