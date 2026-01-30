Dolar
43.50
Euro
51.73
Altın
4,973.00
ETH/USDT
2,732.10
BTC/USDT
83,260.00
BIST 100
13,838.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

AFAD Başkanı Pehlivan: Personelimiz, İzmir'deki sağanak nedeniyle 112'ye gelen 577 ihbarın tamamına müdahale etti

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, İzmir'de etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 577 ihbar ulaştığını, bunların 344'ünün ev ve iş yeri su baskınıyla ilgili olduğunu bildirdi.

Fırat Özdemir  | 30.01.2026 - Güncelleme : 30.01.2026
AFAD Başkanı Pehlivan: Personelimiz, İzmir'deki sağanak nedeniyle 112'ye gelen 577 ihbarın tamamına müdahale etti Fotoğraf: Berkan Çetin/AA

İzmir

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, kuvvetli fırtına ve hortumdan zarar gören Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tesislerde incelemelerde bulunarak yetkililerle görüştü, geçmiş olsun dileklerini iletti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Burada gazetecilere açıklama yapan Pehlivan, dün saat 20.00 sıralarında yoğun yağışın meydana geldiğini, yer yer metrekareye 80 ile 100 kilogram civarında yağmur düştüğünü söyledi.

Pehlivan, Buca, Gaziemir, Kemalpaşa ve Bornova ilçelerinde yağışların etkili olduğunu belirterek, Kemalpaşa'da saatte 80 kilometre hıza ulaşan rüzgar, hortum ve yıldırım olaylarının yaşandığını ifade etti.

Önceden yapılan uyarılar doğrultusunda tedbirlerin alındığını dile getiren Pehlivan, "Başta AFAD ekiplerimiz olmak üzere ilgili kamu kurum kuruluşlarıyla Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında gerekli koordinasyon sağlandı. Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezimiz 7/24 esasına göre faaliyet gösterdi, ilçelerde kaymakamlarımız, il genelinde ise valimizin koordinasyonunda çalışmalar ilk saatten itibaren yakından takip edildi." dedi.

Pehlivan, yoğun yağıştan etkilenen ilçelerde AFAD, sağlık, emniyet, belediye, DSİ ve karayolları ekiplerinin sahada görev yaptığını, toplam 1354 personelin 363 araç ve 200 dalgıç pompayla çalışmalara katıldığını söyledi.

Hortumun ağırlıklı olarak Kemalpaşa OSB'de etkili olduğunu aktaran Pehlivan, "11 fabrika özellikle çatı uçması gibi çeşitli zararlar gördü. Tabii oralara da anında hem şirket ve fabrika yetkilileri hem de birimlerimizin ekipleri AFAD'ın koordinasyonunda buralara da gerekli müdahaleler yaptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'mize dün yağmurun yoğunlaştığı saatlerden itibaren toplamda 577 ihbar geldi. Bunların 344'ü ev ve iş yeri su baskını şeklindeydi. Personelimiz ekipmanlarıyla bu ihbarların tamamına müdahale etti ve bu saat itibarıyla ihbarların tamamına ulaşıldı" ifadelerini kullandı.

Pehlivan, su baskını yaşanan hane ve iş yerlerinde suların motopomplarla tahliye edildiğini, sokakların temizlendiğini, devrilen ağaçlar ile hasar gören istinat duvarlarına müdahale edildiğini anlattı.

Can kaybı ve yaralı bulunmamasının en büyük teselli olduğunu vurgulayan Pehlivan, şunları kaydetti:

"Her afette olduğu gibi hasar ve zarar tespit çalışmaları başlatıldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren hem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarını yürütürken, defterdarlık da 20 ekiple zarar tespit çalışmalarına başladı. Özellikle su baskını yaşanan ev, dükkan ve iş yerlerine ilişkin tespitler yapıldı. Çalışmalar bugün itibarıyla yüzde 50-60 oranında tamamlandı, yarın tamamen tekamül ettirilmiş olacak."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Otuz Bininci Kilometre Bölünmüş Yol Hizmete Alma Töreni"ne ilişkin paylaşım
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Çocuklarımızı ve gençlerimizi sanal tehlikelerden uzak tutmak hepimizin ortak görevi
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 87'ye çıktı
AFAD Başkanı Pehlivan: Personelimiz, İzmir'deki sağanak nedeniyle 112'ye gelen 577 ihbarın tamamına müdahale etti
Bakan Bayraktar: Hatay’da elektrik kesintilerini nasıl en aza indiririz, bu meseleleri masaya yatırdık
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

AFAD Başkanı Pehlivan: Personelimiz, İzmir'deki sağanak nedeniyle 112'ye gelen 577 ihbarın tamamına müdahale etti

AFAD Başkanı Pehlivan: Personelimiz, İzmir'deki sağanak nedeniyle 112'ye gelen 577 ihbarın tamamına müdahale etti

Bakan Bayraktar: Hatay’da elektrik kesintilerini nasıl en aza indiririz, bu meseleleri masaya yatırdık

İzmir'de kuvvetli sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi

İBB'ye ait çocuk etkinlik merkezindeki iddialara ilişkin çocuğun ailesinin avukatından açıklama

İBB'ye ait çocuk etkinlik merkezindeki iddialara ilişkin çocuğun ailesinin avukatından açıklama
Foça'nın rüzgarı hem spor hem turizm için esiyor

Foça'nın rüzgarı hem spor hem turizm için esiyor
Van'da AFAD ekiplerine yönelik çığda arama kurtarma eğitimlerinin birinci etabı tamamlandı

Van'da AFAD ekiplerine yönelik çığda arama kurtarma eğitimlerinin birinci etabı tamamlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet