Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karabük’te “AK Parti Batı Karadeniz Bölge Strateji Toplantısı”nda konuşuyor.
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (31 Ocak 2026)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet’in katkılarıyla...

31.01.2026 - Güncelleme : 31.01.2026
60 saniyede bugün (31 Ocak 2026)

Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı
Meteorolojiden İzmir, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz için çok kuvvetli yağış uyarısı
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı
"Suriye Raporu: Öngörüler, Teklifler ve Çözümler" başlıklı rapor kamuoyuyla paylaşıldı
İstanbul Valiliğinden sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı

