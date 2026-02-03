Dolar
43.48
Euro
51.39
Altın
4,941.02
ETH/USDT
2,285.90
BTC/USDT
77,454.00
BIST 100
13,875.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (03 Şubat 2026)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet’in katkılarıyla...

03.02.2026 - Güncelleme : 03.02.2026
60 saniyede bugün (03 Şubat 2026)

Bakan Işıkhan, "Sağlık Politikaları ve Finansmanı İşbirliği Protokolü" imza töreninde konuştu
Yurtta perşembe gününden itibaren yeni yağışlı sistem etkili olacak
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan, Şanlıurfa'daki kuyumcu soygununa ilişkin paylaşım
Çukurova'dan ilham alan Togg'un "Seyhan" rengi Adana'da sergilendi
"ASSAN Group" soruşturmasında 5 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

60 saniyede bugün (03 Şubat 2026)

60 saniyede bugün (03 Şubat 2026)

60 saniyede bugün (02 Şubat 2026)

60 saniyede bugün (01 Şubat 2026)

60 saniyede bugün (31 Ocak 2026)

60 saniyede bugün (31 Ocak 2026)
60 saniyede bugün (30 Ocak 2026)

60 saniyede bugün (30 Ocak 2026)
60 saniyede bugün ((29 Ocak 2026))

60 saniyede bugün ((29 Ocak 2026))
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet