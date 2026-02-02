Dolar
43.49
Euro
51.45
Altın
4,733.71
ETH/USDT
2,343.20
BTC/USDT
78,321.00
BIST 100
13,691.78
İstanbul Esenler'de metronun raydan çıkması nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor.- VTR -
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (02 Şubat 2026)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet’in katkılarıyla...

02.02.2026 - Güncelleme : 02.02.2026
60 saniyede bugün (02 Şubat 2026)

Esenler'de raydan çıkan metro nedeniyle yolcular tahliye edildi
Büyük Menderes Nehri yağmur sularıyla güçlendi
Savunma ve havacılık sanayi yıla ihracat rekoruyla başladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yayınları, yeni web sayfasıyla erişime açıldı
Asrın Felaketi'nin 3'üncü yılında deprem şehitleri "Türkiye'min Gücüne Bak" temalı törenle anılacak
