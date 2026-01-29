Dolar
Eyüpsultan'da seyir halindeki cezaevi nakil aracı devrildi. Olay yerinden yayındayız.
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün ((29 Ocak 2026))

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet’in katkılarıyla...

29.01.2026 - Güncelleme : 29.01.2026
60 saniyede bugün ((29 Ocak 2026))

Eyüpsultan'da cezaevi nakil aracı devrildi
Antalya'da hortumun zarar verdiği ormanlık alan havadan görüntülendi
Türkiye'nin Portekiz için üreteceği gemilerin ilkinin bloğu kızağa alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile bir araya geldi
Ankara Valiliğinden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
