Büyükçekmece'de bir fabrikaya ait palet ve plastik kasaların olduğu açık alanda yangın çıktı
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (25 Ocak 2026)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet’in katkılarıyla...

25.01.2026 - Güncelleme : 25.01.2026
60 saniyede bugün (25 Ocak 2026)

Büyükçekmece'de fabrikanın açık alanındaki yangına itfaiye müdahale ediyor
Bozcaada feribot hattında yarınki seferler yapılamayacak
Derin deniz sondaj gemisi "Yıldırım" Çanakkale Boğazı'ndan geçti
İçişleri Bakanlığı 9 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı yaptı
İçişleri Bakanlığından karla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklama
