İçişleri Bakanlığı, gözaltında kötü muamele ve usulsüz arama iddiası hakkında soruşturma başlattı İçişleri Bakanlığı, bir ceza davasında yargılanan kişinin gözaltında kötü muameleye maruz kaldığı ve usulsüz arama yapıldığı iddiaları hakkında soruşturma başlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bir ceza davası kapsamında tutuklu yargılanan bir şahsın, gözaltı sürecinde kötü muamele ve usulsüz arama uygulamalarına maruz kaldığına yönelik kamuoyuna yansıyan iddialar üzerine İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'nin talimatlarıyla iddiaların incelenmesi amacıyla soruşturma başlatılmıştır. Söz konusu iddiaların hukuki, idari ve teknik tüm yönleriyle şeffaf bir şekilde araştırılması amacıyla mülkiye müfettişi ve polis müfettişi görevlendirilmiştir"