Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Göç ve İltica Paktı'nın bugün itibarıyla tüm üye ülkelerde uygulamaya girdiğini bildirdi.

AB'nin yeni göç ve iltica kuralları yürürlüğe girdi Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Göç ve İltica Paktı'nın bugün itibarıyla tüm üye ülkelerde uygulamaya girdiğini bildirdi.

AB Komisyonu Başsözcüsü Marcus Lammert, günlük basın toplantısında, paktın kabul edilmesinden 2 yıl sonra yeni kuralların bugün itibarıyla tamamen uygulanmaya başlandığını belirterek, bunun AB açısından önemli bir başarı olduğunu söyledi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in "Göç, Avrupa'nın ortak bir sorunudur ve etkili, adil ve kararlı bir Avrupa çözümü gerektirir." değerlendirmesini hatırlatan Lammert, paktın daha güvenli dış sınırlar, üye ülkeler arasında dayanışma ve iltica ile geri dönüş süreçlerinde daha etkin prosedürler öngördüğünü ifade etti.

Lammert, Macaristan'ın özellikle dayanışma mekanizması kapsamında diğer AB ülkelerinden yeniden yerleştirilecek göçmenleri kabul etme konusunda çekinceleri bulunduğu ve paktı tam olarak uygulama taraftarı olmadığına ilişkin soruyu yanıtlarken, "Macar makamlarıyla göç dahil çeşitli konularda yakın şekilde çalışıyoruz." dedi.

Macaristan'da Peter Magyar hükümetinin göreve başlamasının üzerinden yalnızca birkaç hafta geçtiğini belirten Lammert, "Göç dahil tüm alanlarda kendileriyle yakın temas halindeyiz." ifadesini kullandı.

Lammert, Macaristan'ın pakt kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde AB fonlarının kesilip kesilmeyeceğine ilişkin soruya ise doğrudan yanıt vermedi.

Göç ve İltica Paktı

Göç ve İltica Paktı'nın temelleri, AB'nin 2015'te yaşadığı ve bir milyondan fazla kişinin Avrupa'ya ulaşmasıyla sonuçlanan göç krizinin ardından atıldı.

Kriz sırasında üye ülkeler arasında sığınmacıların paylaşımı, dış sınırların korunması ve iltica başvurularından hangi ülkenin sorumlu olacağı gibi konularda ciddi görüş ayrılıkları yaşandı.

AB Komisyonu tarafından 2020'de teklif edilen pakt, özellikle zorunlu dayanışma mekanizması, yeniden yerleştirme kotaları ve sorumluluk paylaşımı konularında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle uzun müzakerelerin ardından ancak Mayıs 2024'te kabul edilebildi.

AB'nin ilk kapsamlı göç ve iltica çerçevesi niteliğindeki pakt, "dış sınırların daha güçlü korunması, daha hızlı ve etkin iltica prosedürleri ile üye ülkeler arasında dayanışma ve sorumluluk paylaşımı" ilkelerine dayanıyor.

Paktın sığınmacıların üye ülkeler arasında paylaşılmasını öngören zorunlu dayanışma mekanizmasına Macaristan'ın da aralarında olduğu bazı ülkeler itiraz etti. Bu ülkeler, uygulamanın ulusal göç politikaları üzerindeki kontrolü azaltabileceğini, ilave mali yükler doğurabileceğini ve düzensiz göçü teşvik edebileceğini savunuyor.