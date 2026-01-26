Dolar
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (26 Ocak 2026)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet’in katkılarıyla...

26.01.2026 - Güncelleme : 26.01.2026
60 saniyede bugün (26 Ocak 2026)

Muğla'da fırtınamsı rüzgar etkili oluyor
Yurdun kuzey kesimleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Nijerya Devlet Başkanı Tinubu Türkiye'yi ziyaret edecek
Hatay'da su şebekelerini besleyen iki barajın doluluk oranı mevsim yağışlarıyla arttı
Türkiye'nin enerji filosuna eklenen ultra derin deniz sondaj gemisi "Yıldırım" İstanbul Boğazı'ndan geçti
