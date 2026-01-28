Dolar
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün ((28 Ocak 2026))

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet’in katkılarıyla...

28.01.2026 - Güncelleme : 28.01.2026
60 saniyede bugün ((28 Ocak 2026))

Bulgaristan ile Türkiye arasında yeni bir gümrük kapısı kurulacak
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu: Terörsüz bölge hedefimizin ne kadar önemli olduğunu bizzat gözlemledik
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, BAE Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Halami'yi kabul etti
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, TDBB Yönetim Kurulu Toplantısı'nda konuştu
Emine Erdoğan'dan Avrupa Konseyi'ndeki "Türkiye Dokuma Atlası-Kumaşın Hafızası" sergisine ilişkin paylaşım
