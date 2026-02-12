Dolar
43.65
Euro
52.00
Altın
5,068.98
ETH/USDT
1,960.70
BTC/USDT
67,646.00
BIST 100
14,180.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (12 Şubat 2026)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet'in katkılarıyla...

12.02.2026 - Güncelleme : 12.02.2026
60 saniyede bugün (12 Şubat 2026)

"Yenidoğan çetesi" soruşturmasını yürüten savcının ölümle tehdit edilmesi davasında mütalaa
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştü
MSB, Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti'nin Almanya'daki liman ziyaretine ilişkin görüntüleri paylaştı
Balıkesir'de yapı malzemeleri deposunda çıkan yangın söndürüldü
Bakan Göktaş: Çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin çalışmalarımızı son aşamaya getirdik
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

60 saniyede bugün (12 Şubat 2026)

60 saniyede bugün (12 Şubat 2026)

60 saniyede bugün (11 Şubat 2026)

60 saniyede bugün (10 Şubat 2026)

60 saniyede bugün (09 Şubat 2026)

60 saniyede bugün (09 Şubat 2026)
60 saniyede bugün (08 Şubat 2026)

60 saniyede bugün (08 Şubat 2026)
60 saniyede bugün (07 Şubat 2026)

60 saniyede bugün (07 Şubat 2026)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet