Dolar
43.63
Euro
51.74
Altın
5,059.36
ETH/USDT
1,931.30
BTC/USDT
66,649.00
BIST 100
13,787.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılıyor.
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (11 Şubat 2026)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet’in katkılarıyla...

11.02.2026 - Güncelleme : 11.02.2026
60 saniyede bugün (11 Şubat 2026)

Adalet Bakanı Gürlek'ten yeni görevine ilişkin paylaşım
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den Erzurum halkına "veda" mesajı
Meteorolojiden bazı bölgeler için fırtına ve sağanak uyarısı
Türkiye'den Kanada'daki silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Adalet ve İçişleri Bakanlıklarında devir teslim törenleri yapıldı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

60 saniyede bugün (11 Şubat 2026)

60 saniyede bugün (11 Şubat 2026)

60 saniyede bugün (10 Şubat 2026)

60 saniyede bugün (09 Şubat 2026)

60 saniyede bugün (08 Şubat 2026)

60 saniyede bugün (08 Şubat 2026)
60 saniyede bugün (07 Şubat 2026)

60 saniyede bugün (07 Şubat 2026)
60 saniyede bugün (06 Şubat 2026)

60 saniyede bugün (06 Şubat 2026)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet