60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (08 Şubat 2026)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet’in katkılarıyla...

08.02.2026 - Güncelleme : 08.02.2026
60 saniyede bugün (08 Şubat 2026)

Alanya'da sağanak sonrası denizin rengi değişti
İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1447 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde istinat duvarının çökmesi nedeniyle 5 apartman tahliye edildi
Antalya'da Kumluca-Kemer kara yolu göçük ve heyelan nedeniyle kısmen ulaşıma kapatıldı
Dışişleri Bakanlığı, HDK'nin Sudan'da sivillere yönelik saldırılarını kınadı
