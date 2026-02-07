Dolar
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (07 Şubat 2026)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet’in katkılarıyla...

07.02.2026 - Güncelleme : 07.02.2026
60 saniyede bugün (07 Şubat 2026)

Edirne'de Meriç Nehri'nin debisi artmaya devam ediyor
Muğla'da Köyceğiz Gölü taştı, ev ve iş yerlerini su bastı
RTÜK'ün "Sorumlu Habercilik Rehberi" medya temsilcilerine tanıtıldı
FETÖ'nün "7 Şubat MİT Kumpası"nın üzerinden 14 yıl geçti
Manisa'da sağanak taşkınlara neden oldu
