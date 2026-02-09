Dolar
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (09 Şubat 2026)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet'in katkılarıyla...

09.02.2026 - Güncelleme : 09.02.2026
60 saniyede bugün (09 Şubat 2026)

Egyptair yolcu uçağı İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı
İstanbul Valiliğinden akşam saatleri için fırtına uyarısı
Antalya'nın Kemer ilçesinde 20 günde metrekareye 567 kilogram yağış düştü
DMM, "Epstein'le ilgili paylaşımlara erişim engeli getirildiği" iddiasını yalanladı
Türk Kızılay ramazanda 7,5 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyor
