Dolar
43.51
Euro
51.36
Altın
4,932.48
ETH/USDT
2,150.00
BTC/USDT
74,174.00
BIST 100
13,891.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (04 Şubat 2026)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet’in katkılarıyla...

04.02.2026 - Güncelleme : 04.02.2026
60 saniyede bugün (04 Şubat 2026)

Fatih'te Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı
Uluslararası basın, Hatay'da deprem sonrası yapılan çalışmaları inceledi
Türkiye ile Mısır arasında anlaşmalar imzalandı
Depremden etkilenenlere yönelik 5,1 milyon psikososyal destek hizmeti verildi
Casusluk" soruşturmasında İmamoğlu'nun da arasında olduğu 4 şüpheliye 20 yıla kadar hapis istemi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

60 saniyede bugün (04 Şubat 2026)

60 saniyede bugün (04 Şubat 2026)

60 saniyede bugün (03 Şubat 2026)

60 saniyede bugün (02 Şubat 2026)

60 saniyede bugün (01 Şubat 2026)

60 saniyede bugün (01 Şubat 2026)
60 saniyede bugün (31 Ocak 2026)

60 saniyede bugün (31 Ocak 2026)
60 saniyede bugün (30 Ocak 2026)

60 saniyede bugün (30 Ocak 2026)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet