Dolar
43.50
Euro
51.60
Altın
4,882.13
ETH/USDT
2,316.70
BTC/USDT
77,574.00
BIST 100
13,838.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı dükkanları su bastı. Alsancak’tan yayındayız.
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (01 Şubat 2026)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet’in katkılarıyla...

01.02.2026 - Güncelleme : 01.02.2026
60 saniyede bugün (01 Şubat 2026)

Antalya-Isparta yolunda heyelan meydana geldi
MSB, A400M uçağından yapılan paraşüt atlayışına ilişkin görüntüleri paylaştı
İtfaiye ekibi yangından kurtardığı kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü
Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak
Bakan Yerlikaya'dan trafik kazalarına ilişkin paylaşım
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

60 saniyede bugün (01 Şubat 2026)

60 saniyede bugün (01 Şubat 2026)

60 saniyede bugün (31 Ocak 2026)

60 saniyede bugün (30 Ocak 2026)

60 saniyede bugün ((29 Ocak 2026))

60 saniyede bugün ((29 Ocak 2026))
60 saniyede bugün ((28 Ocak 2026))

60 saniyede bugün ((28 Ocak 2026))
60 saniyede bugün (27 Ocak 2026)

60 saniyede bugün (27 Ocak 2026)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet