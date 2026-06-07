Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, "Olympiakos'un kadrosuna saygı duyuyoruz ama biz daha iyi durumdayız. Basketbol oyun kuralları çerçevesinde oynamamıza izin verilirse şampiyon olacağız." dedi.

Olympiakos-Panathinaikos AKTOR play-off final serisinde üçüncü maç yarın yapılacak Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, "Olympiakos'un kadrosuna saygı duyuyoruz ama biz daha iyi durumdayız. Basketbol oyun kuralları çerçevesinde oynamamıza izin verilirse şampiyon olacağız." dedi.

Yunanistan Basketbol Ligi'nde Panathinaikos AKTOR ile Olympiakos arasında oynanan play-off final serisi, hakem kararları ve yaşanan tartışmalarla öne çıkıyor.

Olmypiakos, sahasında oynadığı serinin ilk müsabakasını 82-76 kazanarak 1-0 öne geçti. Bu karşılaşmada hakem yönetimi çok konuşuldu.

Ev sahibi takımın maç boyunca 29, Panathinaikos'un ise sadece 5 serbest atış kullanması, hakemleri tartışmaların odağı haline getirdi. Müsabakanın son anlarında Oympiakos'un 75-73 önde olduğu esnada ev sahibi takımın lehine verilen faul kararı, basketbol kamuoyunda günlerce yer aldı.

Panathinaikos AKTOR'un sahadan 68-58 galip ayrılarak seride durumu 1-1'e getirdiği serinin ikinci karşılaşması ise gergin geçti. Olympiakos Başantrenörü Georgios Bartzokas ve teknik ekibinin yoğun itirazlarına rağmen hakemlerin teknik faul çalmaması, Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'un saha içinde hakemlere çok sert tepki göstermesine neden oldu.

Üç galibiyet ulaşan takımın şampiyonluk ipini göğüsleyeceği serinin üçüncü maçı, yarın oynanacak. Olympiakos'un ev sahipliğindeki Barış ve Dostluk Salonu'nda yapılacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak.

Ergin Ataman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk 2 mücadelede yaşananlara rağmen final serisinde sadece saha içine odaklandıklarını belirterek, "EuroLeague şampiyonu Olympiakos'un kadrosuna saygı duyuyoruz ama biz daha iyi durumdayız. Basketbol oyun kuralları çerçevesinde oynamamıza izin verilirse şampiyon olacağız. Tek beklentimiz eşit ve hakkaniyetli bir yönetim." ifadelerini kullandı.

Türk başantrenör, 2023-2024 sezonundan bu yana görev yaptığı Panathinaikos'ta birer kez Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) ve Yunanistan Ligi, 2 defa da Yunanistan Kupası şampiyonlukları elde etti.

Avrupa'nın en iyi başantrenörleri arasında yer alan Ataman, Anadolu Efes'te 2 Avrupa Ligi, 4 lig, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 3 Türkiye Kupası elde etti. Ergin Ataman, Beşiktaş'a ise birer lig, FIBA EuroChallenge ve Türkiye Kupası şampiyonlukları kazandırdı.

Galatasaray'ın başında birer lig ve Avrupa Kupası kazanma başarısı gösteren Ataman, Ülkerspor'da ise 2'şer kez Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Türkiye Kupası zaferi elde etti.

İtalya temsilcisi Montepaschi Siena ile FIBA Saporta Kupası sevinci yaşayan Ergin Ataman, Türk Telekom'da da bir kez Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandı.