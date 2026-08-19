Türkiye Görme Engelliler B1 Erkek Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi

Türkiye Görme Engelliler Federasyonunun açıklamasına göre, Strasbourg kentinde gerçekleştirilen IBSA B1 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda B Grubu'nda mücadele eden ay-yıldızlı ekip, oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 7 puan topladı.

Milli takım, grup aşamasındaki ilk maçında İspanya ile 0-0 berabere kaldı. İkinci karşılaşmasında Romanya'yı 2-0 mağlup eden Türkiye, grubun son maçında ise İtalya'yı 2-1 yenerek namağlup yarı finale çıkmayı başardı.

Ay-yıldızlı takım, Avrupa Şampiyonası yarı finalinde 21 Ağustos Cuma günü İngiltere ile karşılaşacak.