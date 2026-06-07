Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'nin farklı bölgelerindeki mahalli idareler ara seçimlerine ilişkin paylaşım Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'deki 6 belde ile Türkiye'nin farklı bölgelerindeki 362 mahallede yapılan mahalli idareler ara seçimlerinin ülke ve millet için hayırla vesile olmasını diledi.