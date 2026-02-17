Dolar
43.73
Euro
51.66
Altın
4,862.45
ETH/USDT
1,957.00
BTC/USDT
67,145.00
BIST 100
14,227.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (17 Şubat 2026)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet’in katkılarıyla...

17.02.2026 - Güncelleme : 17.02.2026
60 saniyede bugün (17 Şubat 2026)

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 12'nci duruşması sona erdi
MSB'den Almanya'da düzenlenen Steadfast Dart-26 Tatbikatı'ndaki topçu atışlarına ilişkin paylaşım
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 87'ye ulaştı
Sağlık Bakanı Memişoğlu, Suriyeli mevkidaşı Musab Nizal el-Ali ile bir araya geldi
Meteorolojiden denizler için kuvvetli fırtına uyarısı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

60 saniyede bugün (17 Şubat 2026)

60 saniyede bugün (17 Şubat 2026)

60 saniyede bugün (16 Şubat 2026)

60 saniyede bugün (15 Şubat 2026)

60 saniyede bugün (14 Şubat 2026)

60 saniyede bugün (14 Şubat 2026)
60 saniyede bugün (13 Şubat 2026)

60 saniyede bugün (13 Şubat 2026)
60 saniyede bugün (12 Şubat 2026)

60 saniyede bugün (12 Şubat 2026)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet