Dolar
43.71
Euro
51.85
Altın
4,980.22
ETH/USDT
1,968.10
BTC/USDT
68,223.00
BIST 100
14,339.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (16 Şubat 2026)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet’in katkılarıyla...

16.02.2026 - Güncelleme : 16.02.2026
60 saniyede bugün (16 Şubat 2026)

Tekirdağ ve Edirne'de sağanak etkili oldu
Zonguldak'ta özel maden ocağındaki göçükte mahsur kalan 3 işçiden biri kurtarıldı
İçişleri Bakanlığından kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
DMM, "Darphane 1 ve 5 kuruş madeni para basmayı durdurdu" iddiasını yalanladı
Nevşehir Kapadokya Havalimanı'nın yeni yolcu salonları hizmete açıldı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

60 saniyede bugün (16 Şubat 2026)

60 saniyede bugün (16 Şubat 2026)

60 saniyede bugün (15 Şubat 2026)

60 saniyede bugün (14 Şubat 2026)

60 saniyede bugün (13 Şubat 2026)

60 saniyede bugün (13 Şubat 2026)
60 saniyede bugün (12 Şubat 2026)

60 saniyede bugün (12 Şubat 2026)
60 saniyede bugün (11 Şubat 2026)

60 saniyede bugün (11 Şubat 2026)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet