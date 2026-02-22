Dolar
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (22 Şubat 2026)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet’in katkılarıyla...

22.02.2026 - Güncelleme : 22.02.2026
60 saniyede bugün (22 Şubat 2026)

AJet'in İstanbul-Rotterdam seferleri başladı
İstanbul'da kullandığı otomobilden düşen sürücüye geri gelen aracının çarpması kamerada
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan "dijital oyun platformlarına" ilişkin açıklama
"Kar kaplanları", Ağrı-Kağızman kara yolunda metrelerce yükseklikteki karla mücadele ediyor
Edirne'de yatağından çıkan Tunca ve Meriç tarım arazilerini sular altında bıraktı
