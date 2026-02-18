Dolar
43.76
Euro
51.77
Altın
4,996.13
ETH/USDT
1,983.10
BTC/USDT
67,400.00
BIST 100
14,266.27
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (18 Şubat 2026)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet’in katkılarıyla...

18.02.2026 - Güncelleme : 18.02.2026
60 saniyede bugün (18 Şubat 2026)

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 13'üncü duruşması sona erdi
Steadfast Dart-26 Tatbikatı'nda TSK ile İspanya Silahlı Kuvvetleri havan atışı yaptı
Edirne'de debisi yükselen Meriç Nehri arazilere yayıldı
Sağlık Bakanı Memişoğlu: 939 bin 538 anne adayını eğitim programlarımıza dahil ettik
Büyükçekmece'de İETT otobüsünün yol kenarındaki bariyere çarptığı kazada 5 kişi yaralandı
