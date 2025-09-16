Dolar
41.28
Euro
48.91
Altın
3,684.82
ETH/USDT
4,437.00
BTC/USDT
115,000.00
BIST 100
11,181.54
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı kabul etti
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (16 Eylül 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet'in katkılarıyla...

16.09.2025 - Güncelleme : 16.09.2025
60 saniyede bugün (16 Eylül 2025)

Gebze'de aşırı hız yaptığı için kendisini uyaran kişiye saldıran sürücü tutuklandı
UAEA 69. Genel Konferansı'nda Türkiye'nin nükleer enerji yol haritası tanıtıldı
Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Nur, İletişim Başkanı Duran'ı ziyaret etti
Dışişleri: İsrail'in Gazze'ye kara harekatı, Netanyahu hükümetinin soykırım planlarının yeni bir aşamasıdır
Dışişleri Bakanlığının yeni yerleşkesinin temel atma töreni yarın yapılacak

Benzer haberler

60 saniyede bugün (16 Eylül 2025)

60 saniyede bugün (16 Eylül 2025)

60 saniyede bugün (15 Eylül 2025)

60 saniyede bugün (14 Eylül 2025)

60 saniyede bugün (13 Eylül 2025)

60 saniyede bugün (13 Eylül 2025)
60 saniyede bugün (12 Eylül 2025)

60 saniyede bugün (12 Eylül 2025)
60 saniyede bugün (11 Eylül 2025)

60 saniyede bugün (11 Eylül 2025)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet