60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (13 Eylül 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet'in katkılarıyla...

13.09.2025 - Güncelleme : 13.09.2025
60 saniyede bugün (13 Eylül 2025)

Türkiye, Pakistan'daki terör saldırısını en güçlü şekilde kınadı
Ekrem İmamoğlu'nun duruşma salonundaki görüntülerinin çekilmesine ilişkin soruşturma başlatıldı
Dışişleri Bakanı Fidan Katarlı ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
DMM, "MHRS hacklendi, hasta bilgileri sızdırıldı" iddiasını yalanladı

