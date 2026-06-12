Güney Kore, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Çekya'yı 2-1 yendi

[1/8] FIFA 2026 Dünya Kupası A Grubunda Güney Kore ile Çekya takımları, Meksika’nın Guadalajara kentindeki Guadalajara Stadyumu’nda karşılaştı. Güney Koreli futbolcular, attıkları golün ardından sevinç yaşadı. ( Luciano Gonzalez - Anadolu Ajansı )

[2/8] FIFA 2026 Dünya Kupası A Grubunda Güney Kore ile Çekya takımları, Meksika’nın Guadalajara kentindeki Guadalajara Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Çekya takımından Stepan Chaloupek ile rakibi Paik Seung-ho mücadele etti. ( Luciano Gonzalez - Anadolu Ajansı )

[3/8] FIFA 2026 Dünya Kupası A Grubunda Güney Kore ile Çekya takımları, Meksika’nın Guadalajara kentindeki Guadalajara Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Güney Koreli futbolcu Lee Kang-in (solda), hakeme tepki gösterdi. ( Luciano Gonzalez - Anadolu Ajansı )

[4/8] FIFA 2026 Dünya Kupası A Grubunda Güney Kore ile Çekya takımları, Meksika’nın Guadalajara kentindeki Guadalajara Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyon sonrasında Çekya takımından Pavel Sulc'un forması yırtıldı. ( Luciano Gonzalez - Anadolu Ajansı )

[5/8] FIFA 2026 Dünya Kupası A Grubunda Güney Kore ile Çekya takımları, Meksika’nın Guadalajara kentindeki Guadalajara Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Çekya takımından Lukas Provod (17) ile rakibi Son Heung-min mücadele etti. ( Luciano Gonzalez - Anadolu Ajansı )

[6/8] FIFA 2026 Dünya Kupası A Grubunda Güney Kore ile Çekya takımları, Meksika’nın Guadalajara kentindeki Guadalajara Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Çekya takımından Pavel Sulc (15) ile rakibi Son Heung-min (7) mücadele etti. ( Luciano Gonzalez - Anadolu Ajansı )

[7/8] FIFA 2026 Dünya Kupası A Grubunda Güney Kore ile Çekya takımları, Meksika’nın Guadalajara kentindeki Guadalajara Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Güney Kore takımından Lee Han-beom rakibiyle mücadele etti. ( Luciano Gonzalez - Anadolu Ajansı )

[8/8] FIFA 2026 Dünya Kupası A Grubunda Güney Kore ile Çekya takımları, Meksika’nın Guadalajara kentindeki Guadalajara Stadyumu’nda karşılaştı. Çekya takımından Ladislav Krejci (7), attığı golün ardından sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı. ( Luciano Gonzalez - Anadolu Ajansı )