"54. İstanbul Müzik Festivali" açılış töreni ve konseriyle başladı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen "54. İstanbul Müzik Festivali", AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleştirilen açılış töreni ve konserle başladı.

İstanbul Müzik Festivali Direktörü Efruz Çakırkaya, konser öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl festival boyunca 14 farklı mekanda konserler sunacaklarını ve İstanbul'da 80'in üzerinde sanatçı ile topluluğu ağırlayacaklarını belirtti.

Festivali bu yıl "Anın İçinde" teması etrafında kurguladıklarını dile getiren Çakırkaya, şunları kaydetti:

“Bu temayla biraz aslında zamanın geçiciliğine vurgu yapmak istedik. Hayatta her şeyin bir başlangıcı ve sonu var. Müzik de aslında bunun en saf, en güzel ifadesi. O da tıpkı hayat gibi anın içinde doğuyor, büyüyor ve sonsuzluğa karışıyor ancak bizim kalplerimizde ve zihnimizde unutamayacağımız anlar, dakikalar bırakıyor. Biz de biraz izleyicilerimizi bu farkındalığa çekmek istedik ve bize sunulan en güzel hediye olan yaşamı müzikle anın içerisinde kutlayalım istedik.”

Festivalin programıyla ilgili bilgi veren Çakırkaya, "Bu 22 konserin içerisinde ücretsiz etkinliklerimiz de var, 14 Haziran'da Kadıköy Belediyesi Yoğurtçu Parkı'nda ve 20 Haziran'da Beşiktaş'taki Yıldız Parkı'nda saat beşte başlayacak ücretsiz halk konserlerimiz var. Tüm müzikseverleri bu konserlere davet ediyoruz. Festivalde dünyanın her yerinden büyük orkestralar, sanatçılar, farklı janrlara ait müzikler de yer alacak." dedi.

Çakırkaya, "İzleyicilerimizin 'muzik.iksv.org' adresinden festivalin programını incelemesini ve bilhassa ücretsiz park konserlerimizde bizimle festivalin coşkusunu yaşamasını arzu ediyoruz." ifadesini kullandı.

"Etkinliklerimizin kapsayıcılığını artırmaya önem veriyoruz"

Törende konuşma yapan İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, festivali 1973'ten bu yana kesintisiz olarak sürdürdüklerini belirterek, "Zamanla ve yaşamla derin bir bağ kurmamızı sağlayan klasik müziğin birbirinden nitelikli 22 konserin yanı sıra heyecan verici atölyeler ve söyleşilerle kutlanacağı, üç dünya prömiyerine ev sahipliği yapacak festivalimiz, 11-25 Haziran arasında gerçekleştirilecek." dedi.

Festival mekanlarına ve konserlere ilişkin bilgiler paylaşan Eczacıbaşı, "İKSV olarak etkinliklerimizin kapsayıcılığını artırmaya büyük önem veriyor, bu yaklaşımı İstanbul Müzik Festivali'nde de benimsiyoruz. Türkiye'den ve dünyadan önde gelen solist ve orkestraları İstanbul izleyicisiyle bir araya getirirken etkinliklerimizin çeşitliliğini artırmaya, programımızda farklı beğenilere alan açmaya özen gösteriyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Borusan Grup CEO'su Özgür Günaydın da festivalin şehre nefes aldıran, ruhunu besleyen en özel organizasyonların başında geldiğine işaret ederek, "Biz de Borusan olarak 'Bu Şehir Müzikle Yaşıyor' diyerek, ilk notadan beri desteklediğimiz bu köklü festivalin 54. yılında sponsorluğunu bir kez daha üstlenmekten büyük onur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Ödüller sahiplerini buldu

Gecede ayrıca besteci Turgay Erdener'e "Onur Ödülü", Portekizli piyanist Maria Joao Pires'e ise "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" verildi.

Törende 2025 Aydın Gün Teşvik Ödülü ise genç orkestra şefi, besteci ve keman sanatçısı Kerem Tunçer'e takdim edildi.

Açılış konserinde Özbek piyanist Behzod Abduraimov ile Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası, Sergey Rahmaninov ile Igor Stravinsky'nin eserlerini seslendirdi.

Seçkin orkestraları ve önemli solistleri ağırlayacak 54. İstanbul Müzik Festivali'nde Viyana Senfoni Orkestrası, Kammerakademie Potsdam, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Tekfen Filarmoni Orkestrası, CCN/Aterballetto gibi önemli toplulukların yanı sıra Bruce Liu, Kian Soltani, Lucas ve Arthur Jussen, Behzod Abduraimov, Ian Bostridge, Iestyn Davies, Sara Correia gibi solistlerin aralarında olduğu 80'in üzerinde sanatçı ve topluluk izleyiciyle buluşacak.