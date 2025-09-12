Dolar
41.37
Euro
48.51
Altın
3,645.40
ETH/USDT
4,533.50
BTC/USDT
115,008.00
BIST 100
10,372.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Tunceli İl Başkanlığı’nda “Türkiye Yüzyılı Buluşmaları” programında konuşuyor.
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (12 Eylül 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet'in katkılarıyla...

12.09.2025 - Güncelleme : 12.09.2025
60 saniyede bugün (12 Eylül 2025)

Deniz Feneri Derneğinden Eyüpsultan'da Gazze için farkındalık etkinliği
İstanbul'da 73 bin konut "Yarısı Bizden" kampanyasıyla dönüştürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüz binlerce insanımızın mağdur edildiği o meşum günleri asla unutmayacağız
DMM "Boğaz köprüleri ve otoyollar yabancılara satılıyor" iddiasını yalanladı
Küçükçekmece'de 5 katlı binada çıkan yangında 1 kişi öldü

Benzer haberler

60 saniyede bugün (12 Eylül 2025)

60 saniyede bugün (12 Eylül 2025)

60 saniyede bugün (11 Eylül 2025)

60 saniyede bugün (10 Eylül 2025)

60 saniyede bugün (09 Eylül 2025)

60 saniyede bugün (09 Eylül 2025)
60 saniyede bugün (08 Eylül 2025)

60 saniyede bugün (08 Eylül 2025)
60 saniyede bugün (07 Eylül 2025)

60 saniyede bugün (07 Eylül 2025)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet