Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Denizli’de “DENİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni”nde konuşuyor.
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (11 Eylül 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet'in katkılarıyla...

11.09.2025 - Güncelleme : 11.09.2025
60 saniyede bugün (11 Eylül 2025)

Ağrı'da fırtına 44 ev ve 30 ahırın çatısını uçurdu
Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcisi Kılıç: Zengezur hattı çok önemli
Gençler Mekke'de Arapça dil eğitimi programında buluştu
Sağlık Bakanı Memişoğlu, Şanghay'da çeşitli temaslarda bulundu
Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2025 Tatbikatı Sadrazamköy'de devam ediyor

