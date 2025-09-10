Dolar
İsrail'in ablukasını kırma hedefiyle İspanya'dan yola çıkan Küresel Sumud Filosu, Tunus’tan katılacak gemilerle birlikte Gazze'ye hareket edecek.
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (10 Eylül 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet'in katkılarıyla...

10.09.2025 - Güncelleme : 10.09.2025
60 saniyede bugün (10 Eylül 2025)

MSB'den Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı'na ilişkin paylaşım
Bodrum'da planlı su kesintileri yapılacak
AYM'den boşanan kadın için bekleme süresini düzenleyen kanuna ilişkin karar
Bakan Yumaklı: 'Terörsüz Türkiye' yolunda atılan adımlarla bu tarihi hedefimize doğru önemli dönemeçten geçiyoruz
Dolmabahçe'de "Gazze İçin İyilik" sergisi açıldı

