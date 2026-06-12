Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Avlonya (Vlora) kentindeki Zvernec bölgesinde yapılması planlanan turizm projesi karşıtı gösteriler, 13. gününde de devam ediyor.

Arnavutluk'ta Zvernec'teki turizm projesine karşı gösteriler 13. gününde sürüyor Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Avlonya (Vlora) kentindeki Zvernec bölgesinde yapılması planlanan turizm projesi karşıtı gösteriler, 13. gününde de devam ediyor.

Başkentte, "Arnavutluk satılık değildir" sloganıyla düzenlenen gösteriye çoğu gençlerden oluşan binlerce kişi katıldı.

Tiran'daki İskender Bey Meydanı'nda toplanan göstericiler, Zvernec'teki bir sahilin, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ile damadı Jared Kushner'le bağlantılı olduğu öne sürülen turizm projesi kapsamında satılmasını protesto etti.

Çeşitli pankart ve dövizlerin taşındığı gösteride, Arnavutluk bayraklarıyla vatandaşlar, Ulus Şehitleri Bulvarı'nda bulunan Başbakanlık binasına yürüdü.

Göstericiler Başbakan Rama'nın istifasını istiyor

Göstericilerden 30 yaşındaki Denis Qyra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, neredeyse her gün gösterilere katıldığını ve kalabalığın tamamının Başbakan Edi Rama'nın istifasını talep ettiğini söyledi.

Projenin yapılması planlanan alanda gerçekleşen gösterilerin ilk gününde, alanı koruyan özel güvenlik şirketi çalışanları ile göstericiler arasında yaşanan arbedeyi anımsatan Qyra, "Bu, Arnavutluk'ta sahip olduğumuz imajın somut bir örneği. Örneğin, bu ülkenin oldukça yozlaşmış yapılar tarafından yönetildiği gerçeği gibi. Protestoya katılmamın diğer nedenlerinden biri de partiler tarafından organize edilmiyor olması. Kalabalığın söylediği şey, şu anki sistemin radikal bir değişime ihtiyacı olduğu, böylece hükümette artık yolsuzluk ve şeffaflık eksikliğinin olmayacağıdır. Tüm kalabalık bunu (Başbakan Rama'nın istifasını) talep ediyor." ifadelerini kullandı.

"Arnavutluk'un satılığa çıkarılmasını istemiyoruz"

Soyadını vermek istemeyen bir başka gösterici Ami de ülkesi için gösterilere katıldığını aktardı.

Göstericilerin daha iyi ve güvenli bir hayat talep ettiğine işaret eden Ami, "Arnavutluk'un satılığa çıkarılmasını istemiyoruz. Arnavutluk satılık değil, özellikle Sazan adası veya Zvernec Lagünleri gibi tarihi bölgeleri. Başbakan Rama'nın yönetim tarzına kesinlikle karşıyım. Başbakan olarak özellikle ülke, Arnavutluk söz konusu olduğunda 100 kere düşünmeliydi." diye konuştu.

Ami, sistemin ve hükümetin tamamen değişmesini talep ederek, "Rama gitmeli, Sali Berisha liderliğindeki başarısız muhalefet de gitmeli. Arnavutluk'un yeni bir ruha, yeni bir hükümete, yeni insanlara ihtiyacı var." dedi.

Bir diğer gösterici 34 yaşındaki Sulejman Kupi ise birçok nedenden dolayı gösterilere katıldığına dikkati çekti.

Arkadaşlarının yarısından fazlasının yurt dışında yaşadığını anlatan Kupi, "Yaşam koşulları zor, maaşımızın yarısından fazlası kiraya gidiyor. Mesleğimizde iş bulmakta zorlanıyoruz. Değişmesi gereken ilk şey liyakat sistemi. Sadece kendi (hükümetin) 'askerleri', sadece kendi hizmetkarları işleri alıyor ve rekabet yok, adalet yok, hiçbir şey yok. Değiştirmek istediğim ilk şey, Rama ve Sali (Berisha) başta olmak üzere bu siyasi sınıfın gitmesi. 35 yıldan fazla bir süredir Arnavutlara karşı katliam yapıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Tiran'daki protesto sırasında Başbakan Rama, liderliğini yaptığı Sosyalist Partinin (PS) kuruluşunun 35. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, parti temsilcileri ve destekçileriyle gösterilerin yapıldığı yere yakın bir meydanda bir toplantı düzenledi.

Bu sırada, PS destekçileri ile bazı göstericiler arasında birkaç küçük olay ve arbede meydana geldiği belirtildi.

Başbakan Rama, "projenin Trump ailesine ait olduğu" yönündeki iddiaları reddetmişti

Arnavutluk basınındaki haberlerde, Arnavutluk Özel Savcılığının söz konusu projeye ilişkin soruşturma başlattığı bildirilmişti.

Rama ise CNN'e yaptığı açıklamada, Zvernec'teki projenin, Trump ailesine ait olduğu yönündeki iddiaları reddetmişti.

30 Mayıs'ta başlayan ve binlerce kişinin katıldığı gösterilerin 4'üncü gününde, polis göstericilere tazyikli suyla müdahale etmişti.

Kushner'le bağlantılı olduğu belirtilen projenin maliyetinin yaklaşık 4 milyar dolar olacağı ifade ediliyor.