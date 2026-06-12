Cumhurbaşkanı Erdoğan, kafede vatandaşlarla bir araya geldi

[1/17] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Edirne Saraçlar Caddesinde bulunan bir kafede, vatandaşlar ile bir araya geldi.

[2/17] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Edirne Saraçlar Caddesinde bulunan bir kafede, vatandaşlar ile bir araya geldi.

[3/17] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Edirne Saraçlar Caddesinde bulunan bir kafede, vatandaşlar ile bir araya geldi.

[4/17] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Edirne Saraçlar Caddesinde bulunan bir kafede, vatandaşlar ile bir araya geldi.

[5/17] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Edirne Saraçlar Caddesinde bulunan bir kafede, vatandaşlar ile bir araya geldi.

[6/17] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Edirne Saraçlar Caddesinde bulunan bir kafede, vatandaşlar ile bir araya geldi.

[7/17] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Edirne Saraçlar Caddesinde bulunan bir kafede, vatandaşlar ile bir araya geldi.

[8/17] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Edirne Saraçlar Caddesinde bulunan bir kafede, vatandaşlar ile bir araya geldi.

[9/17] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Edirne ziyareti kapsamında, restorasyonu tamamlanan Selimiye Cami'si önünde fotoğraf çektirdi.

[10/17] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Selimiye Camisi'nin yeniden ibadete açılışı ve toplu açılış törenine katılmak için geldiği Edirne'de, vatandaşlarla çay içmek için Saraçlar Caddesi'ndeki bir kafeye geldi. ( Gökhan Balcı - Anadolu Ajansı )

[11/17] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Edirne ziyareti kapsamında restorasyonu tamamlanan Selimiye Camisi önünde fotoğraf çektirdi. Erdoğan'a İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi (solda), Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (sol 5), Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (sol 6), Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (sağ 4), Edirne Valisi Yunus Sezer (sol 3) ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran (sağ 3) eşlik etti. ( TCCB / Murat Çetinmühürdar - Anadolu Ajansı )

[12/17] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Edirne ziyareti kapsamında restorasyonu tamamlanan Selimiye Camisi önünde fotoğraf çektirdi. Erdoğan'a İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi (solda), Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (sol 5), Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (sol 6), Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (sağ 4), Edirne Valisi Yunus Sezer (sol 3) ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran (sağ 3) eşlik etti. ( TCCB / Murat Çetinmühürdar - Anadolu Ajansı )

[13/17] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Edirne'de Saraçlar Caddesi'nde bulundan bir kafede vatandaşlar ile bir araya geldi. ( TCCB / Murat Kula - Anadolu Ajansı )

[14/17] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Edirne'de Saraçlar Caddesi'nde bulundan bir kafede vatandaşlar ile bir araya geldi. ( TCCB / Murat Kula - Anadolu Ajansı )

[15/17] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Edirne'de Saraçlar Caddesi'nde bulundan bir kafede vatandaşlar ile bir araya geldi. ( TCCB / Murat Kula - Anadolu Ajansı )

[16/17] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Edirne'de Saraçlar Caddesi'nde bulundan bir kafede vatandaşlar ile bir araya geldi. ( TCCB / Murat Kula - Anadolu Ajansı )

[17/17] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Edirne'de Saraçlar Caddesi'nde bulundan bir kafede vatandaşlar ile bir araya geldi. ( TCCB / Murat Kula - Anadolu Ajansı )