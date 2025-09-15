Dolar
41.28
Euro
48.57
Altın
3,657.89
ETH/USDT
4,524.90
BTC/USDT
114,856.00
BIST 100
10,961.92
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar’ın başkenti Doha’da İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'ne katılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'nde Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (15 Eylül 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet'in katkılarıyla...

15.09.2025 - Güncelleme : 15.09.2025
60 saniyede bugün (15 Eylül 2025)

İstanbul'da toplu ulaşımdaki zam U logolu metro ile Marmaray'da uygulanmayacak
Türk Kızılay, İsrail saldırıları altındaki Gazze’de hastanelere destek verecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubu Van'daki şehit ailesine ulaştı
İstanbul'da taksiciler yeni tarife için cihazlarını istasyonlarda güncelletiyor
Dışişleri Bakanı Fidan, Doha'da Katarlı mevkidaşı Al Sani ile bir araya geldi

Benzer haberler

60 saniyede bugün (15 Eylül 2025)

60 saniyede bugün (15 Eylül 2025)

60 saniyede bugün (14 Eylül 2025)

60 saniyede bugün (13 Eylül 2025)

60 saniyede bugün (12 Eylül 2025)

60 saniyede bugün (12 Eylül 2025)
60 saniyede bugün (11 Eylül 2025)

60 saniyede bugün (11 Eylül 2025)
60 saniyede bugün (10 Eylül 2025)

60 saniyede bugün (10 Eylül 2025)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet