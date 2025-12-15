Dolar
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (15 Aralık 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet’in katkılarıyla...

15.12.2025 - Güncelleme : 15.12.2025
60 saniyede bugün (15 Aralık 2025)

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'ın cenazesi Manisa'da toprağa verildi
Türkiye, sıfır atık vizyonu ve iklim diplomasisiyle küresel liderliğe yürüyor
Sındırgı'da ağır hasarlı 18 bina daha yıkıldı
Türk Kızılayın Gazze için hazırladığı 19. "İyilik Gemisi" Mısır'ın Ariş Limanı'na ulaştı

