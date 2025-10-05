Dolar
41.69
Euro
48.94
Altın
3,886.95
ETH/USDT
4,535.80
BTC/USDT
122,921.00
BIST 100
10,858.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (05 Ekim 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet'in katkılarıyla...

05.10.2025 - Güncelleme : 05.10.2025
60 saniyede bugün (05 Ekim 2025)

Türkiye yeni haftaya yağışlı ve serin havayla başlayacak
Bakan Memişoğlu'ndan DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'a teşekkür mesajı
Başkentte su kesintisinden etkilenen vatandaşlar çeşmelerden su dolduruyor
İstanbul’da, Gazze'ye giden Uluslararası Özgürlük Filosu'na destek yürüyüşü
Adalet Bakanı Tunç: İstanbul Adli Tıp Kurumu hizmet binasının ihalesini yarın gerçekleştireceğiz

Benzer haberler

60 saniyede bugün (05 Ekim 2025)

60 saniyede bugün (05 Ekim 2025)

60 saniyede bugün (04 Ekim 2025)

60 saniyede bugün (03 Ekim 2025)

60 saniyede bugün (02 Ekim 2025)

60 saniyede bugün (02 Ekim 2025)
60 saniyede bugün (01 Ekim 2025)

60 saniyede bugün (01 Ekim 2025)
60 saniyede bugün (30 Eylül 2025)

60 saniyede bugün (30 Eylül 2025)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet