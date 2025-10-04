Dolar
41.69
Euro
48.94
Altın
3,886.95
ETH/USDT
4,497.00
BTC/USDT
122,321.00
BIST 100
10,858.52
İsrail'in saldırarak alıkoyduğu Sumud Filosu’ndaki Türk ve yabancı aktivistler İstanbul'a ulaştı
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (04 Ekim 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet'in katkılarıyla...

04.10.2025 - Güncelleme : 04.10.2025
60 saniyede bugün (04 Ekim 2025)

Yetim Vakfı 81 ilde "Filistinli Çocuklar İçin Çiz" etkinliği düzenledi
İletişim Başkanlığının "Ayın Tarihi" dergisinde "Türkiye'nin Eğitim Diplomasisi" ele alındı
Paşinyan'ın eşi Hakobyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabını okudu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Gazze için ateşkes planı) Filizlenen barış umutlarının solmasına müsaade edilmemelidir
Kocaeli'de iş kazasında 2 kişi öldü

