Dolar
41.17
Euro
48.04
Altın
3,541.54
ETH/USDT
4,371.80
BTC/USDT
110,438.00
BIST 100
10,808.23
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi konutunda ziyaret edecek.
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (02 Eylül 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet'in katkılarıyla...

02.09.2025 - Güncelleme : 02.09.2025
60 saniyede bugün (02 Eylül 2025)

Cumhurbaşkanı Erdoğan mutasavvıf İnançer'i vefatının üçüncü yılında andı
Hafta sonu yurdun büyük kesiminde yağış bekleniyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "tamamlanan deprem konutlarına" ilişkin paylaşım
Eğirdir ve Hoyran göllerinin su seviyesi kuraklık nedeniyle düştü
Akdeniz coğrafyasında orman yangını riski eylülün ilk yarısında da devam ediyor

Benzer haberler

60 saniyede bugün (03 Eylül 2025)

60 saniyede bugün (03 Eylül 2025)

60 saniyede bugün (02 Eylül 2025)

60 saniyede bugün (01 Eylül 2025)

60 saniyede bugün (31 Ağustos 2025)

60 saniyede bugün (31 Ağustos 2025)
60 saniyede bugün (30 Ağustos 2025)

60 saniyede bugün (30 Ağustos 2025)
60 saniyede bugün (29 Ağustos 2025)

60 saniyede bugün (29 Ağustos 2025)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet