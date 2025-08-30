Dolar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da “Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni”nde konuşuyor.
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (30 Ağustos 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet'in katkılarıyla...

30.08.2025 - Güncelleme : 30.08.2025
60 saniyede bugün (30 Ağustos 2025)

AFAD'dan, İzmir'deki orman yangınları sonrası yapılan çalışmalara ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Güçlü Türkiye, Güçlü Ordu” şiarımızı tüm katmanlarıyla hayata geçireceğiz
"Huzur İstanbul" uygulamasında 621 kişi gözaltına alındı
Dünyada 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları
Tunca Nehri'nde kuraklık nedeniyle su akışının durduğu alanlar ot öbekleriyle kaplandı

