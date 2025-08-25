Dolar
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (25 Ağustos 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet'in katkılarıyla...

25.08.2025 - Güncelleme : 25.08.2025
60 saniyede bugün (25 Ağustos 2025)

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Bakan Memişoğlu'ndan İsrail'in Gazze'de Nasır Hastanesine düzenlediği saldırıya tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maziden Atiye" programı kampına katılan öğrencileri kabul etti
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Ahlat'ta toplandı
İletişim Başkanı Duran'dan İsrail'in saldırısında yaşamını yitiren gazeteciler için paylaşım

